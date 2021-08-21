Руй Витория: не могу сказать, что в «Спартаке» кризис, это своего рода испытание

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о проблемах московского клуба. Красно-белые в матче 5-го тура РПЛ не смогли обыграть тульский «Арсенал». Встреча закончилась со счётом 1:1. В пяти турах «Спартак» в РПЛ одержал лишь две победы.

«Не могу сказать, что в команде кризис. Конечно, когда команда не выигрывает — это всегда непросто. Но это не просто кризис, а своего рода испытание. Не люблю, чтобы в такой ситуации кто-то жаловался или плакал. Надо просто продолжать работать. Не всё так гладко, как хотелось бы… Но в этой ситуации я первый, кто будет продолжать двигаться вперёд, поведу за собой игроков, которые разделяют мои взгляды. Тем, кто их не разделяет, тут не место», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.