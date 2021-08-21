Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торино» — «Аталанта». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руй Витория: не могу сказать, что в «Спартаке» кризис, это своего рода испытание

Руй Витория: не могу сказать, что в «Спартаке» кризис, это своего рода испытание
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о проблемах московского клуба. Красно-белые в матче 5-го тура РПЛ не смогли обыграть тульский «Арсенал». Встреча закончилась со счётом 1:1. В пяти турах «Спартак» в РПЛ одержал лишь две победы.

«Не могу сказать, что в команде кризис. Конечно, когда команда не выигрывает — это всегда непросто. Но это не просто кризис, а своего рода испытание. Не люблю, чтобы в такой ситуации кто-то жаловался или плакал. Надо просто продолжать работать. Не всё так гладко, как хотелось бы… Но в этой ситуации я первый, кто будет продолжать двигаться вперёд, поведу за собой игроков, которые разделяют мои взгляды. Тем, кто их не разделяет, тут не место», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Новость по теме
Витория оценил игру Соболева и Ларссона в матче с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021