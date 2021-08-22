Дворкович оценил работу Плутника в «Локомотиве»

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился мнением о работе руководителя железнодорожников Александра Плутника.

«Работа Плутника? Порядок наведён, результаты второй половины прошлого сезона отличные были. Сейчас подготовка прошла хорошо. Радует, что руководство имеет конкретные цели и понимает, как их достигать. Александр и Владимир работают хорошо.

Победа в Лиге чемпионов — мечта. Но сначала нужно выигрывать чемпионат и играть в Лиге чемпионов. Повторюсь, победа в таком престижном еврокубке — мечта каждого серьёзного клуба.

В детстве у меня была мечта, чтобы чемпионат мира прошёл в России. В Советском Союзе тогда. Она осуществилась, почему не победить в Лиге чемпионов?

Лимит на легионеров не имеет никакого отношения к тому, как будет развиваться российский футбол. Можно иметь его, а можно не иметь. Результаты зависят совсем от другого. Будущее зависит от развития детского и юношеского футбола. От постепенного становления нового поколения молодых футболистов.

Реформу чемпионата комментировать не буду, этим занимаются профессионалы. Я к этому не имею никакого отношения.

По поводу «РЖД Арены» я слышал разные сведения. Александр в отъезде, когда вернётся, тогда и обсудим это с ним.

Я только что приехал из Хорватии, был на спортивном детском фестивале. Обсуждали с коллегами эту тему, наш матч с хорватами — один из решающих. Будем надеяться, что Карпин подведёт команду к этому матчу. Надо выигрывать», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.