Дворкович оценил работу Плутника в «Локомотиве»

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович поделился мнением о работе руководителя железнодорожников Александра Плутника.
«Работа Плутника? Порядок наведён, результаты второй половины прошлого сезона отличные были. Сейчас подготовка прошла хорошо. Радует, что руководство имеет конкретные цели и понимает, как их достигать. Александр и Владимир работают хорошо.
Победа в Лиге чемпионов — мечта. Но сначала нужно выигрывать чемпионат и играть в Лиге чемпионов. Повторюсь, победа в таком престижном еврокубке — мечта каждого серьёзного клуба.
В детстве у меня была мечта, чтобы чемпионат мира прошёл в России. В Советском Союзе тогда. Она осуществилась, почему не победить в Лиге чемпионов?
Лимит на легионеров не имеет никакого отношения к тому, как будет развиваться российский футбол. Можно иметь его, а можно не иметь. Результаты зависят совсем от другого. Будущее зависит от развития детского и юношеского футбола. От постепенного становления нового поколения молодых футболистов.
Реформу чемпионата комментировать не буду, этим занимаются профессионалы. Я к этому не имею никакого отношения.
По поводу «РЖД Арены» я слышал разные сведения. Александр в отъезде, когда вернётся, тогда и обсудим это с ним.
Я только что приехал из Хорватии, был на спортивном детском фестивале. Обсуждали с коллегами эту тему, наш матч с хорватами — один из решающих. Будем надеяться, что Карпин подведёт команду к этому матчу. Надо выигрывать», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 22 августа 2021
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