Жиру попал в стартовый состав «Милана» на матч 1-го тура Серии А с «Сампдорией»

Стали известны стартовые составы «Сампдории» и «Милана» на матч 1-го тура Серии А. Нападающий «Милана» Оливье Жиру дебютирует за россонери.



«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Коллей, Ёсида, Торсби, Экдаль, Кандрева, Габбьядини, Дамсгор, Квальярелла.



«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Эрнандес, Томори, Тонали, Крунич, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру.

Встреча пройдёт в Генуе и начнётся в 21:45 мск.

Жиру перешёл в «Милан» из «Челси» 17 июля. Сумма трансфера составила € 1 млн, а контракт с игроком заключён до 30 июня 2023 года. Оливье выступает за красно-чёрных под девятым номером. В прошлом сезоне за «Челси» Жиру принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 11 забитыми мячами.