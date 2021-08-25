Спортивный директор «Наполи» прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Инсинье

Спортивный директор футбольного клуба «Наполи» Кристиано Джинтоли отреагировал на информацию о том, что «Зенит» предлагал партенопейцам € 30 млн за трансфер Лоренцо Инсинье.

«Зенит» предлагал € 30 млн за Инсинье? Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая. Мы не получали официального предложения от «Зенита», из России интереса не было», — цитирует Джинтоли Sport24.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 48 млн. В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.



Ранее стало известно, что «Наполи» готов продать Инсинье. По данным СМИ, футболистом также интересуются «Интер», «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур». Контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона. Сейчас стороны фактически не ведут переговоры о продлении соглашения.