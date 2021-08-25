Сёмин — об отмене лимита легионеров в РПЛ: у молодых российских ребят не будет шансов

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин дал комментарий по поводу возможной отмены лимита легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Финансовую возможность купить квалифицированных игроков-иностранцев имеют в России шесть команд. Без лимита они и будут это делать безо всяких ограничений. В стартовых составах, как у донецкого «Шахтера» в матче с «Монако», окажутся два доморощенных — вратарь и крайний защитник. Либо один, либо, в лучшем случае, три.



Следует понимать одну важную вещь. Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются. Клуб, покупая за серьёзные деньги легионера, заведомо дает ему преимущество перед нашим. Он — дорогой, за него много уплачено, и тренеры заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов.

Таким образом, они потеряют подавляющее большинство мест в стартовых составах клубов первой шестерки. В топ-6 станет минимум игроков для сборной России. Они вынуждены будут уйти в команды, которые борются за выживание и не имеют возможности покупать дорогостоящих легионеров.



Наши футболисты, покинувшие топ-клубы, не смогут выступать в еврокубках и набираться международного опыта. А «голландская» формула чемпионата не позволит им часто встречаться с представителями большой шестерки, заполненной иностранцами. То есть почти все россияне не будут никак участвовать в борьбе за высокие места в национальном первенстве. Ни как участники этой борьбы, ни как соперники этих участников. Им придется вариться в собственном соку, и у них не будет никакой возможности прогрессировать», — написал Юрий Сёмин в колонке «Спорт-экспресс».