Главный тренер «Сочи» Федотов дал комментарий по поводу реформы РПЛ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением по поводу реформы Российской Премьер-Лиги.

«Логика этих решений проста. Пять-шесть лучших команд будут играть между собой, разыгрывать первенство Москвы и Санкт-Петербурга.

Главная цель реформ повысить количество топовых матчей, но мы видим, как «Уфа» отнимает очки у «Локомотива» и «Зенита». Это что, не конкурентная среда? Просто произошел серьезный раскол топ-клубов и остальных, которым сложно конкурировать с ними по бюджету. Возьмите опыт НХЛ – слабая команда всегда первой выбирает новичка на драфте. То есть они создают равную конкурентную среду среди клубов. У нас же последние команды ничего не получают.



Самые счастливые болельщики чьи? Чья команда чаще побеждает. Так что болеющие за середняка всегда обречены на страдания. Но они всё равно верят. И когда их команда побеждает, то они переживают ещё больше эмоций в сравнении с теми, кто часто видит победы. И если к вам приехал «Спартак», и вы обыграли его, то сложно это с чем-то сравнить. И это поднимает самооценку футболистов», — приводит слова тренера «Спорт день за днём».