Руй Витория: конфликты в «Спартаке»? Это неправда, можете спросить у любого нашего игрока

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).
«Возможно, не хватает духа. Постоянно работаем над завершением, ребята много бьют по воротам из разных ситуаций. Это стечение обстоятельств, это можно исправить только работой.
В самом начале работы предоставили список игроков, которые необходимы в виде усиления. Я ничего не обсуждал публично и не буду. Это внутренний вопрос, который касается меня и руководства.
В паузу поработаем, игроков останется много: Квинси, Соболев, Мозес и так далее. Поработаем, воспользуемся ей, чтобы улучшить.
Почему играет Хендрикс, а не Крал? Мы посчитали, что это будет лучшим выбором. Хендрикс может разворачивать игру за счёт передач, а не бега и движения. У всех игроков свои характеристики.
Можете спросить у любого игрока. Конфликтов нет. Это неправда. Точка», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, «Спартак» в шести стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.
- 26 августа 2021
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