Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своей возможной отставке после поражения красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).

«Отставка? Я борец по натуре, просто так не сдамся. Такие моменты бывают в жизни и футболе. Вы тоже переживали такие ситуации. Да, непростой момент, но я не повернусь спиной к этой ситуации. Буду стараться делать всё лучшее для клуба и игроков. Верю в то, что я делаю», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Спартак» в шести стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.