Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака»

Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака»
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своей возможной отставке после поражения красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).

«Отставка? Я борец по натуре, просто так не сдамся. Такие моменты бывают в жизни и футболе. Вы тоже переживали такие ситуации. Да, непростой момент, но я не повернусь спиной к этой ситуации. Буду стараться делать всё лучшее для клуба и игроков. Верю в то, что я делаю», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Спартак» в шести стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги набрал семь очков и остался на 8-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.

Новость по теме
«Спартак» потерпел поражение в матче с «Сочи», пропустив дважды за семь минут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021