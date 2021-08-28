«Краснодар» представил собственный гимн, написанный Хансом Циммером

Футбольный клуб «Краснодар» представит собственный гимн перед матчем шестого тура РПЛ с «Рубином».

Как сообщается в официальном «Твиттере» клуба, автор гимна — немецкий композитор Ханс Циммер, аранжировка — Антон Беляев. Команда будет выходить под эту музыку во всех домашних матчах во внутренних турнирах.

Видео можно посмотреть в аккаунте «Краснодара» в «Твиттере».

Отметим, иизвестный голливудский композитор Ханс Циммер – автор музыки для таких фильмов, таких как «Человек дождя», «Начало», «Интерстеллар», «Гладиатор» и других.

В 6-м туре российской Премьер-лиге «Краснодар» дома обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0. Первый гол на 12-й минуте забил Алексей Ионов, а на 35-й минуте преимущество южан удвоил колумбийский форвард Джон Кордоба. После шести матчей «Краснодар» с 9 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.