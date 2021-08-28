«Астон Вилла» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 28 августа, состоится матч «Астон Вилла» — «Брентфорд». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Брентфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Джеймс Мейнворинг и Уэйд Смит. В роли резервного рефери выступит Оливер Лэнгфорд.



«Брентфорд» в 2 матчах набрал 4 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (3) — на десятом месте. Лидером соревнований является «Вест Хэм Юнайтед», в 2 встречах набравший 6 очков.