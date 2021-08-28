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«Эльче» и «Севилья» объявили стартовые составы на матч Примеры

«Эльче» и «Севилья» объявили стартовые составы на матч Примеры
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Стали известны составы «Эльче» и «Севильи» на матч 3-го тура испанской Примеры.

Встреча пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Эльче»: Касилья, Гонсалес, Верду, Роко, Мохика, Чавес, Марконе, Гутьеррес, Хосан, Бое, Бенедетто.

Запасные: Андреу, Бадия, Санчес, Барраган, Паласиос, Дональд, Маскарель, Пьятти, Кармона, Каррильо, Милья, Тете.

«Севилья»: Боно, Карлос, Навас, Акунья, Рекик, Ракитич, Фернандо, Жордан, Родригес, Сусо, Эн-Несири.

Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Наварро, Монтьель, Дилейни, Гудель, Гомес, Ламела, Идрисси, Мир, Ромеро.

Главным арбитром матча назначен Валентин Писарро Гомес. Ему помогут ассистенты: Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо.

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