«Эльче» и «Севилья» объявили стартовые составы на матч Примеры
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Стали известны составы «Эльче» и «Севильи» на матч 3-го тура испанской Примеры.
Встреча пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
«Эльче»: Касилья, Гонсалес, Верду, Роко, Мохика, Чавес, Марконе, Гутьеррес, Хосан, Бое, Бенедетто.
Запасные: Андреу, Бадия, Санчес, Барраган, Паласиос, Дональд, Маскарель, Пьятти, Кармона, Каррильо, Милья, Тете.
«Севилья»: Боно, Карлос, Навас, Акунья, Рекик, Ракитич, Фернандо, Жордан, Родригес, Сусо, Эн-Несири.
Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Наварро, Монтьель, Дилейни, Гудель, Гомес, Ламела, Идрисси, Мир, Ромеро.
Главным арбитром матча назначен Валентин Писарро Гомес. Ему помогут ассистенты: Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо.
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