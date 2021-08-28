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«Фиорентина» обыграла «Торино», Кокорин не вышел на поле

«Фиорентина» обыграла «Торино», Кокорин не вышел на поле
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Во Флоренции завершился матч 2-го тура Серии А. «Фиорентина» принимала «Торино». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1

В концовке первого тайма «фиалок» вперёд вывел Николас Гонсалес. На 69-й минуте второй мяч флорентийцев забил форвард Душан Влахович. В концовке «Торино» удалось отыграть один мяч, отличился Симоне Верди. Но на большее сил гостям так и не хватило.

В заявку на матч попал российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин. Он начал матч на скамейке запасных, но его так и не выпустили на поле. В нынешнем сезоне Кокорин не провёл ни одной минуты в Серии А.

«Фиорентина» набрала три очка и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. «Торино» потерпел уже второе поражение в сезоне. Туринцы занимают 18-е место в турнирной таблице.

Италия - Серия А. 2-й тур
28 августа 2021, суббота. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Торино
Турин
1:0 Гонсалес – 41'   2:0 Влахович – 69'   2:1 Верди – 89'
Комментарии
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