«Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 29 августа, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Уотфорд».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером из Бирмингема. Его помощниками назначены Саймон Лонг и Эдвард Смарт. Резервный арбитр — Грэм Скотт.

«Тоттенхэм» стартовал с двух побед. Лондонцы набрали шесть очков, они занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) и «Вулверхэмптон» (1:0). «Уотфорд» в 1-м туре обыграл «Астон Виллу» (3:2), а затем уступил «Брайтону» (0:2). «Шершни» занимают 12-е место в турнирной таблице.