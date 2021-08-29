«Барселона» открыла счёт в матче с «Хетафе»

Сегодня, 29 августа, на стадионе «Камп Ноу» проходит матч между «Барселоной» и «Хетафе». Главным арбитром назначен Пабло Гонсалес Фуэртес. Счёт был открыт уже на второй минуте. С передачи Жорди Альбы отличился Серхи Роберто.



После двух туров «Барселона» набрала 4 очка. Каталонцы одержали победу над «Реалом Сосьедад» 4:2 и сыграли вничью с «Атлетиком» Бильбао 1:1. «Хетафе» стартовал с двух поражений. Клуб проиграл «Валенсии» 0:1 на выезде и «Севилье» дома 0:1.

В следующем туре подопечные Рональда Кумана сыграют 11 сентября на выезде с «Севильей», а «Хетафе» 13 сентября встретится дома с «Эльче».

Напомним, чемпионский титул защищает «Атлетико Мадрид». По результатам прошлого сезона «матрасники» набрали 86 очков.