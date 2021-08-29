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Зобнин рассказал, что нового привнёс Карпин в сборную России

Зобнин рассказал, что нового привнёс Карпин в сборную России
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Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о главном нововведении в национальной команде под руководством Валерия Карпина.

«Ещё не общался с Карпиным по поводу позиции на поле. Но думаю, он видит меня в центральной зоне. Вчера была тренировка, я наигрывался именно там.

Что нового в сборной под руководством Карпина? Пока что сложно говорить, прошло всего два дня. Что нового он привнёс, так это питание. Многое убрали из рациона. Меньше сладкого, больше спортивного. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Зобнин в видео на YouTube-канале РФС.

Напомним, в ближайшее время национальной команде предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.

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