Денис Черышев: в сборной России с новым тренером всё начинается с чистого листа

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев высказался после прибытия в стан национальной команды.

«С нового листа всё начинается. С новым тренером. Конечно, эмоции другие. Сейчас будем знакомиться потихоньку. Хочется проявить себя.

Негативные эмоции после Евро? Футбол – это жизнь. Такое бывает, не всегда всё будет идеально. Надо просто идти вперёд дальше и начинать всё с нового листа.

Валерий Георгиевич Карпин звонил мне на днях, спрашивал о моём состоянии. То есть, уже познакомились.

С Николаем Николаевичем Писаревым работали в молодёжке. Виктор Савельевич Онопко — друг моего отца, так что тоже знакомы хорошо. Сейчас встретимся снова», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале сборной России.