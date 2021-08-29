Денис Черышев: в сборной России с новым тренером всё начинается с чистого листа
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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев высказался после прибытия в стан национальной команды.
«С нового листа всё начинается. С новым тренером. Конечно, эмоции другие. Сейчас будем знакомиться потихоньку. Хочется проявить себя.
Негативные эмоции после Евро? Футбол – это жизнь. Такое бывает, не всегда всё будет идеально. Надо просто идти вперёд дальше и начинать всё с нового листа.
Валерий Георгиевич Карпин звонил мне на днях, спрашивал о моём состоянии. То есть, уже познакомились.
С Николаем Николаевичем Писаревым работали в молодёжке. Виктор Савельевич Онопко — друг моего отца, так что тоже знакомы хорошо. Сейчас встретимся снова», — сказал Черышев в видео на YouTube-канале сборной России.
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