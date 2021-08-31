Гендиректор «Спартака»: Жиго стремится во Францию. Мы обязаны помочь ему

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о будущем защитника Самуэля Жиго.

«В тех условиях, в которые был поставлен «Спартак» — после ухода спортивного директора — мы были вынуждены решать ситуацию с Жиго. Хотя, считаю, эту ситуацию можно было разрешить или, например, начать к ней готовиться гораздо раньше… Сейчас мы встали перед фактом: с одной стороны, уход Жиго — Самуэль имел такое желание и необходимость по семейным обстоятельствам. С другой стороны, мы имеем шорт-лист, о котором я вам говорил ранее.

Что я могу поделать, если у нас подготовленный шорт-лист, но кандидатуры не продаются? Это как? Это были хорошие кандидаты с оптимальным сочетанием цены и качества. Мы согласовали шорт-лист: проработали, изучили, посмотрели нарезки: одним словом — утвердились. Когда дали отмашку, то оказывается, что ни первый, ни второй не продаются, потому что клубы решили свои задачи и не планировали продавать игроков, а последний почему-то перестал нас устраивать. Тогда зачем он нужен в шорт-листе? Получилось, что спортивный блок год вёл подготовку к летнему трансферному окну, но мы остались без проработанных вариантов.

Клуб оказался в ситуации, когда те варианты, которые год готовились, не сработали. Дальше ситуация, которую можно было предвидеть, но она перешла в активную фазу — я про ситуацию с Жиго. Мы были вынуждены принимать решение исходя из того, что было на тот момент времени. В этих условиях бегать и покупать непроработанного игрока за € 12 млн, которого год назад нам предлагали за € 5 млн, мы попросту не посчитали нужным. Да, может, это ошибка. Но посыпать голову пеплом и говорить, что Кофрие плохой — преждевременно.



Жиго остаётся. Если вы знаете, у нас был некий вопрос по Жиго. Ситуация, инициированная в большей степени его агентом, побудила нас в какой-то период времени к тому, что игрок, возможно, уйдёт. Большое спасибо и Жиго, и его агенту, они приняли решение отказаться от предложения «Торино» порядка € 6 млн и остаться в «Спартаке». Конечно, Жиго стремится во Францию, мы обязаны сделать так, чтобы помочь ему. Но это будет или зимой, или летом.

Не знаю, будет ли он продлевать контракт, который заключён до мая 2022 года. Вопросы переговоров о продлении мы не вели, было предложение о продлении контракта и бесплатной аренде в «Марсель». Мы считаем, это неадекватное предложение, тем более в этих условиях. И мы так и не дошли до каких-то предметных письменных предложений от самого «Марселя». Это были слова. Сейчас игрок имеет действующий контракт с ожидаемым сроком истечения. Если агент Сэма пойдёт навстречу клубу и продлит контракт условно на один год с возможностью за минимальные деньги отдать футболиста в случае предложения от клуба Франции, можно только поддержать и поаплодировать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.