Мележиков: если Жиго уходит, Кофрие — центральный защитник. Если остаётся — правый

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал переходе бельгийского защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие.

«Что касается Кофрие, мы получили определённую оценку специалиста, при этом я разговаривал с главным тренером — он тоже дал заключение. Да, Кофрие — это игрок не на замену Самуэлю, но это футболист, который может закрыть сразу две позиции в защите. Посмотрим, как он будет играть и показывать себя.

Вы знаете, кто порекомендовал Кофрие. Каждый день мне сыпятся смс с предложением тех или иных игроков от агентов. На своём уровне я их отсекаю, наверное, из 10 заостряю внимание лишь на одном в лучшем случае. Почему мы заинтересовались Кофрие? Непонятная ситуация в этот момент была уже год, если бы было устраивающее предложение из клуба Франции, было бы неправильно воспользоваться ситуацией Жиго и не отпустить. Мы должны были быть готовы к тому, что он уйдёт. На тот момент выбор пал на Максимилиано.

В случае, если Сэм уходит, он — центральный защитник. Может, без усиления по сравнению с Жиго. Но если Жиго остаётся, то у нас есть возможность перекрыть им позицию правого защитника. Когда мы договаривались с Кофрие, у нас уже нормализовалась ситуация с Сэмом, и Сэм остаётся», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.