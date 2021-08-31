Спортивный директор «Ростова»: в предложении Hypercube для РПЛ нарушен спортивный принцип

Спортивный директор ФК «Ростов» Алексей Рыскин назвал минусы предложения компании Hypercube по реформе Российской Премьер-Лиги.

«В предложении Hypercube нарушен спортивный принцип. Спортивный принцип — это когда каждая команда играет с каждой дома и в гостях. При данном формате некоторые с некоторыми не встретятся. От голландского специалиста мы сегодня услышали, что первый тур могут и до 20 сократить. Перемены должны быть такие, которые не навредят. По моему ощущению большинство клубов за гладкий чемпионат. Много идей было озвучено



По лимиту готовы обсуждать. Понимаем, что ослабление нужно. Надо просто сделать это здраво», — передаёт слова Рыскина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.