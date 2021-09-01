«Челси» официально подтвердил аренду Сауля из мадридского «Атлетико»

26-летний хавбек сборной Испании Сауль Ньигес официально перешёл на правах аренды из мадридского «Атлетико» в лондонский «Челси». Об этом информирует пресс-служба «аристократов» на официальном сайте клуба.
«Я очень рад начать этот новый вызов с «Челси». Болельщики синих, теперь я один из вас, и мне не терпится надеть футболку этого клуба, начать тренироваться и увидеть всех вас. До скорой встречи!» — гласит короткий комментарий Ньигеса о переходе в «Челси».
Директор «Челси» Марина Грановская добавила: «Мы приветствуем Сауля в клубе и считаем, что он прекрасно дополнит нашу команду, поскольку в этом сезоне мы соревнуемся за награды в пяти различных соревнованиях. Он признанный победитель, игрок с огромным опытом, и мы знаем, что он очень хорошо подходит для выполнения задач, которые встанут перед нами на всех фронтах в этом году».
Сообщалось, что «Челси» хочет взять Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн. Мадридский клуб, в свою очередь, хотел осуществить полноценный трансфер и оценивает своего футболиста в € 45–50 млн.
На счету 26-летнего Сауля Ньигеса в минувшем сезоне два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
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