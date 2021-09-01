Сборные Норвегии и Нидерландов сыграли вничью в матче отбора к ЧМ-2022

1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные Норвегии и Нидерландов. Встреча прошла на поле стадиона «Уллевол» в норвежском городе Осло. Её обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В роли ассистентов выступили Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный арбитр — Томаш Мусял. Матч завершился ничейным исходом – 1:1.
На 20-й минуте счёт открыл нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Он воспользовался ситуацией и поразил ворота Юстина Бейло. Но на 36-й минуте полузащитник национальной команды Нидерландов Дави Классен сравнял счёт.
Сборная Норвегии за четыре тура набрала семь очков и по дополнительным показателям занимает четвертое место в турнирной таблице группы G. Нидерланды (7) – на втором.
- 1 сентября 2021
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