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Сборные Норвегии и Нидерландов сыграли вничью в матче отбора к ЧМ-2022

Сборные Норвегии и Нидерландов сыграли вничью в матче отбора к ЧМ-2022
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1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные Норвегии и Нидерландов. Встреча прошла на поле стадиона «Уллевол» в норвежском городе Осло. Её обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В роли ассистентов выступили Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный арбитр — Томаш Мусял. Матч завершился ничейным исходом – 1:1.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Он воспользовался ситуацией и поразил ворота Юстина Бейло. Но на 36-й минуте полузащитник национальной команды Нидерландов Дави Классен сравнял счёт.

Сборная Норвегии за четыре тура набрала семь очков и по дополнительным показателям занимает четвертое место в турнирной таблице группы G. Нидерланды (7) – на втором.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 4-й тур
01 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 1
Нидерланды
1:0 Холанд – 20'   1:1 Классен – 36'
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