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КДК РФС отменил красную карточку защитника «Крыльев Советов» Романа Ежова

КДК РФС отменил красную карточку защитника «Крыльев Советов» Романа Ежова
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку защитника «Крыльев Советов» Романа Ежова, сообщает пресс-служба самарского клуба. Он признал ошибку, допущенную главным арбитром встречи шестого тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1) Владиславом Безбородовым.

Напомним, в матче с «Уфой» защитник получил прямую красную карточку на 60-й минуте. По мнению арбитра, Роман Ежов нарушал правила на сопернике в своей штрафной площади. В ворота «Крыльев Советов» также был назначен 11-метровый удар, который реализовал форвард Гамид Агаларов.

Защитник сможет принять участие во встрече седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». «Крылья» в шести стартовых турах РПЛ набрали семь очков и занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата.

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