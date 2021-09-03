«Ювентус» отреагировал на решение Манджукича завершить карьеру
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Пресс-служба «Ювентуса» отреагировала на решение бывшего форварда команды Марио Манджукича завершить карьеру. Ранее хорватский футболист сообщил, что заканчивает с футболом.
«Вместе мы совершили великое путешествие. Было здорово пройти его вместе. Спасибо за всё, что ты нам дал! И удачи тебе в будущем», — говорится в сообщении «Ювентуса».
Манджукич завершил карьеру в 35-летнем возрасте. Нападающий известен выступлениями за «Баварию», «Атлетико», «Ювентус» и другие клубы.
Сообщая о завершении карьеры, Марио опубликовал небольшое письмо самому себе. В импровизированном письме хорват обратился к самому себе в начале карьерного пути и рассказал о том, что его ждёт.
В составе сборной Хорватии Манджукич стал вице-чемпионом мира 2018 года.
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