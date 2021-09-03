Бывший форвард «Баварии» Марио Манджукич объявил о завершении карьеры

Хорватский нападающий Марио Манджукич, известный по выступлению за «Баварию», «Милан» и другие европейские клубы, объявил о завершении карьеры. В социальных сетях он опубликовал письмо самому себе, начинающему путь в футболе.

«Дорогой маленький Марио,

Когда ты впервые надеваешь эти бутсы, ты даже не можешь представить, что тебя ждёт в футболе! Ты будешь забивать голы на самом высоком уровне, ты будешь выигрывать самые большие трофеи в составе самых больших клубов. Гордо будешь представлять свою страну, поможешь написать историю хорватского спорта.

Ты добьёшься успеха, ведь рядом с тобой будут хорошие люди — одноклубники, тренеры, фанаты, семья, агент и друзья, которые всегда будут рядом. И ты останешься им благодарен навсегда!

Кроме того, ты добьёшься успеха, так как всегда будешь полностью выкладываться. И ты будешь больше всего гордиться именно этим. И ты знаешь, что это стоит того!

Ты осознаешь, когда наступит момент завершить карьеру, поставить эти бутсы в шкаф. И ты не будешь жалеть. Футбол навсегда останется частью твоей жизни, но теперь в ней начнётся новая глава.

Наслаждайся! Твой большой Марио.

P. S. Если однажды будешь играть против Англии на чемпионате мира, будь готов в районе 109-й минуты», — написал Манджукич.