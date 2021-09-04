39-летний Бруну Алвеш продолжит карьеру в чемпионате Греции

39-летний португальский защитник Бруну Алвеш, знакомый многим по выступлениям в России за санкт-петербургский «Зенит», в ближайшее время подпишет контракт с клубом греческой Суперлиги – «Аполлон Смирнис». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, сделка уже закрыта, футболист подпишет контракт сроком до июня 2022 года.

Напомним, что в июле Бруну Алвеш подписал контракт с португальским клубом «Фамиликан», однако спустя несколько дней это соглашение было расторгнуто. С 2018 по 2021 год он играл в Италии за «Парму», а в сезоне-2020/2021 на его счету 19 игр во всех турнирах за итальянский клуб, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя предупреждениями.