Рондон: Бенитес изменил мой менталитет и видение игры

Нападающий Хосе Саломон Рондон прокомментировал свой переход в «Эвертон».
«Мечты сбываются! Я хотел вернуться в Англию, ведь это лучшая лига мира. К тому же я попал в великий клуб с богатой историей. Бенитес, с которым я работал ещё в «Ньюкасле», научил меня ключевым аспектам игры. Я всегда хочу забивать голы и отдавать передачи, но с ним я понял, что самое главное — помогать команде. Он изменил мой менталитет и видение игры», — приводит слова Рондона пресс-служба «Эвертона».
Ранее Рондон выступал за китайский «Далянь Про». Вторую часть сезона-2020/2021 Рондон провёл в России, играя за московский ЦСКА на правах аренды. В 13 матчах во всех турнирах ему удалось отметиться четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее в чемпионате России он также выступал за казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит».
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