Гол Махмудова принёс Азербайджану ничью в матче с Ирландией

В Дублине на стадионе «Авива» состоялся матч 5-го тура группы А квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Ирландии принимала Азербайджан.

Встреча команд окончилась ничьей — 1:1. Гости открыли счёт в концовке первого тайма, отличился Эмин Махмудов, известный по выступлениям за московский «Спартак». Но удержать престижную и важную победу азербайджанцы не смогли, на 87-й минуте Шейн Даффи сравнял счёт.

В другом матче группы А сборная Сербии на своём поле обыграла Люксембург со счётом 4:1. В первом тайме дублем отметился Александр Митрович. На 77-й минуте Оливье Тилл возродил интригу, но уже через четыре минуты Максим Шано отправил мяч в свои ворота. А на 6-й компенсированной минуте Никола Миленкович поставил точку.

Сборная Сербии набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы. Столько же очков у Португалии. Люксембург, набрав шесть очков, занимает 3-е место. Ирландия и Азербайджан набрали по одному очку.