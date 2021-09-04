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Гол Махмудова принёс Азербайджану ничью в матче с Ирландией

Гол Махмудова принёс Азербайджану ничью в матче с Ирландией
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В Дублине на стадионе «Авива» состоялся матч 5-го тура группы А квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Ирландии принимала Азербайджан.

Встреча команд окончилась ничьей — 1:1. Гости открыли счёт в концовке первого тайма, отличился Эмин Махмудов, известный по выступлениям за московский «Спартак». Но удержать престижную и важную победу азербайджанцы не смогли, на 87-й минуте Шейн Даффи сравнял счёт.

В другом матче группы А сборная Сербии на своём поле обыграла Люксембург со счётом 4:1. В первом тайме дублем отметился Александр Митрович. На 77-й минуте Оливье Тилл возродил интригу, но уже через четыре минуты Максим Шано отправил мяч в свои ворота. А на 6-й компенсированной минуте Никола Миленкович поставил точку.

Сборная Сербии набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы. Столько же очков у Португалии. Люксембург, набрав шесть очков, занимает 3-е место. Ирландия и Азербайджан набрали по одному очку.

ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Окончен
1 : 1
Азербайджан
0:1 Махмудов – 45+1'   1:1 Даффи – 87'
ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
Сербия
Окончен
4 : 1
Люксембург
1:0 Митрович – 22'   2:0 Митрович – 35'   2:1 Тилл – 77'   3:1 Шано – 81' (автогол)   4:1 Миленкович – 90+6'
Удаления: нет / Родригеш – 90+5'
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