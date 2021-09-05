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Бывший игрок «Ахмата» рассказал, как Кадыров мотивировал футболистов чемоданом денег

Бывший игрок «Ахмата» рассказал, как Кадыров мотивировал футболистов чемоданом денег
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Бывший игрок «Ахмата» Максим Боков рассказал о мотивации футболистов главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Боков вспомнил, что Кадыров приезжал в расположение команды с чемоданом денег.

«С Кадыровым мы пересекались, он общался с нами, привозил чемодан денег — мотивировал нас. Говорил, если проиграете — вот это не получите. Он приезжал перед важными играми», — цитирует Бокова Sport24.

Кадыров регулярно посещает матчи грозненцев. При этом иногда из-за импульсивности главы республики возникают резонансные ситуации. Например, Кадыров во время одного из матчей отругал судью, использовав микрофон диктора. За этот проступок Кадырова клуб был подвергнут серьёзным санкциям и штрафу.

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