Шомуродов: поначалу было сложно принять трансфер Абрахама, но сейчас всё нормально

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов прокомментировал трансфер форварда Тэмми Абрахама из «Челси».
«Все игроки хотят играть. С другой стороны, «Рома» — отличная команда. Я всегда стараюсь изо всех сил — и когда выхожу со скамейки запасных, и когда играю в стартовом составе. Матчей будет много, у каждого будет свой шанс. Поначалу было немного сложно принять переход Абрахама, но сейчас всё в порядке. Я продолжаю работать на поле и могу играть с ним одновременно. Нас ещё не пробовали использовать как дуэт, но Моуринью знает, что я могу играть и на позиции вингера. Думаю, он попробует выпустить нас вместе позже», — приводит слова Шомуродова Calciomercato.
Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. Позднее к команде присоединился Абрахам.
- 5 сентября 2021
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