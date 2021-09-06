Фёдор Смолов объяснил, чем обусловлена его хорошая форма в нынешнем сезоне

Нападающий сборной России Фёдор Смолов рассказал, чем обусловлена его хорошая форма в нынешнем сезоне.

«Мальта не проигрывала семь матчей, мы относимся ко всем с уважением. Каждый понимает важность очков в группе, поэтому ориентируемся на свою игру, будем играть от себя. Но там не манекены стоят, тяжело всё предсказать на 100%.

Я прибавил в этом сезоне? Основной момент – полноценные сборы и подготовка перед сезоном, это важный аспект для физической базы.

По поводу слов Черчесова я сказал то, что сказал, остальное (что Карпин – разбирается, а Черчесов – нет. – Прим. «Чемпионата») – ваши домыслы, я такого не говорил», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).