Карпин: если Смолов окажется завтра на поле – может быть, будет капитаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал появление форварда «Локомотива» Фёдора Смолова на пресс-конференции накануне матча отбора ЧМ-2022 с Мальтой.



«Фёдор на пресс-конференции, потому что так решили. Будет ли он капитаном? Может быть. Все капитаны – им может оказаться любой игрок. Если он окажется завтра на поле – может быть, будет капитаном», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).