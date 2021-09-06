Карпин: по футболу Мальты нельзя сказать, что это команда маленького государства

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень сборной Мальты.

«Разница 25-летней давности Мальты и сейчас – небо и земля. Изменился сам футбол, подтянулись даже самые маленькие сборные – мы это видим сами. Они проиграли сейчас 0:1 с сомнительного, мягко говоря, пенальти. Они пытаются играть в футбол с контролем мяча, сказать, что это карликовая сборная – на поле это не чувствуется. И их семь матчей без поражений о чём-то говорят. Раньше было заметно, что это команда маленького государства, сейчас по футболу этого сказать нельзя», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Мальта состоится завтра, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).