Осипенко: это выдумали, что счёт в первом тайме будет иным, но в Мальте не манекены играют
Поделиться
Защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал победу в матче шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Мальты (2:0).
«Да не сказал бы, что многое им позволяли. В первом одна ошибка была. Это хорошая команда, они не боялись. У них временами получалось, но у них был один момент. Нормально и спокойно играли. Может чуть-чуть в концовке.
Это выдумали, что счёт в первом тайме будет иным, но там не манекены играют. Они неплохо взаимодействуют. Но мы точно на два гола наиграли, моменты у нас были в первом тайме, — приводит слова Осипенко «Матч ТВ».
Напомним, во время матча судьи не засчитали гол Осипенко после просмотра системы VAR.
Ранее сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0).
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
01:49
-
01:31
-
01:23
-
01:13
-
00:57
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:38
-
00:32
-
00:31
-
00:27
-
00:25
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:09
-
00:08
-
00:02
-
00:00
- 7 сентября 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:46
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:26
-
23:20
-
23:04
-
23:02
-
22:52
-
22:52
-
22:38
Партнерский контент