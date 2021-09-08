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Осипенко: это выдумали, что счёт в первом тайме будет иным, но в Мальте не манекены играют

Осипенко: это выдумали, что счёт в первом тайме будет иным, но в Мальте не манекены играют
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Защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал победу в матче шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Мальты (2:0).

«Да не сказал бы, что многое им позволяли. В первом одна ошибка была. Это хорошая команда, они не боялись. У них временами получалось, но у них был один момент. Нормально и спокойно играли. Может чуть-чуть в концовке.

Это выдумали, что счёт в первом тайме будет иным, но там не манекены играют. Они неплохо взаимодействуют. Но мы точно на два гола наиграли, моменты у нас были в первом тайме, — приводит слова Осипенко «Матч ТВ».

Напомним, во время матча судьи не засчитали гол Осипенко после просмотра системы VAR.

Ранее сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0).

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