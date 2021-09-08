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Италия разгромила Литву, Швейцария сыграла вничью с Северной Ирландией

Италия разгромила Литву, Швейцария сыграла вничью с Северной Ирландией
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В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе С сборная Италии разгромила Литву. Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии (Италия) и завершилась со счётом 5:0.

В составе сборной Италии дубль оформил нападающий Мойзе Кин, по голу забили Джакомо Распадори и Джованни Ди Лоренцо. Ещё один мяч защитник литовской команды Эдгарас Уткус забил в собственные ворота. Федерико Бернардески отметился двумя результативными передачами.

ЧМ-2022 - Европа. Группа C. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Италия
Окончен
5 : 0
Литва
1:0 Кин – 11'   2:0 Уткус – 14' (автогол)   3:0 Распадори – 24'   4:0 Кин – 29'   5:0 Ди Лоренцо – 54'

В параллельном матче сборная Швейцарии в гостях поделила очки с Северной Ирландией (0:0). На 33-й минуте форвард швейцарцев Харис Сеферович не реализовал пенальти.

Италия в шести матчах набрала 14 очков и лидирует в группе. Швейцария (8) — на второй строчке, команда сыграла четыре встречи. Северная Ирландия (5) — третья, Болгария (5) — четвёртая. Сборная Литвы (0) находится на последнем месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа C. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
0 : 0
Швейцария
Комментарии
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