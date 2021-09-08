Италия разгромила Литву, Швейцария сыграла вничью с Северной Ирландией

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе С сборная Италии разгромила Литву. Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии (Италия) и завершилась со счётом 5:0.
В составе сборной Италии дубль оформил нападающий Мойзе Кин, по голу забили Джакомо Распадори и Джованни Ди Лоренцо. Ещё один мяч защитник литовской команды Эдгарас Уткус забил в собственные ворота. Федерико Бернардески отметился двумя результативными передачами.
В параллельном матче сборная Швейцарии в гостях поделила очки с Северной Ирландией (0:0). На 33-й минуте форвард швейцарцев Харис Сеферович не реализовал пенальти.
Италия в шести матчах набрала 14 очков и лидирует в группе. Швейцария (8) — на второй строчке, команда сыграла четыре встречи. Северная Ирландия (5) — третья, Болгария (5) — четвёртая. Сборная Литвы (0) находится на последнем месте.
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