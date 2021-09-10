«То же место, тот же дух, новый вызов. Вперёд, дьяволы». Роналду — о возвращении в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями перед игрой с «Ньюкаслом». Матч может стать для 36-летнего португальца первым за манкунианцев после возвращения в английскую Премьер-лигу.

Публикация доступна в «инстаграме» Криштиану Роналду.

«То же место, тот же дух, новый вызов. Вперёд, дьяволы», — написал Криштиану в своём «инстаграме».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» пройдёт завтра, 11 сентября, в рамках 4-го тура АПЛ.

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.