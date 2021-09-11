Максименко высказался о возможном капитанстве в «Спартаке»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос, готов ли выводить команду на поле в качестве капитана.
«Готов ли выводить «Спартак» с капитанской повязкой? Вопрос не ко мне – лучше у ребят спросить, дадут или нет. Я пока не особо рвусь к капитанству – на поле есть люди. А мне даже не стоит говорить об этом», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Максименко дебютировал за «Спартак» в Премьер-Лиге 28 июля 2018 года и проводит свой четвёртый сезон за московский клуб. В минувшем сезоне РПЛ голкипер провёл 29 матчей, из которых шесть отыграл на ноль.
После шести туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В новом сезоне РПЛ Максименко принял участие в 6 матчах, в которых пропустил 6 голов и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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