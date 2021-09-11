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«Саутгемптон» — «Вест Хэм»: составы команд на матч 4-го тура АПЛ. Крал и Влашич в запасе

«Саутгемптон» — «Вест Хэм»: составы команд на матч 4-го тура АПЛ. Крал и Влашич в запасе
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Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед».

«Саутгемптон»: Маккарти, Перро, Салису, Стивенс, Ливраменто, Дженепо, Ромеу, Уорд-Праус, Эльюнусси, Редмонд, Армстронг.

Запасные: Форстер, Уолкер-Питерс, Беднарек, Силвейра, Валери, Диало, Телла, Адамс, Броя.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабианьски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Огбонна, Антонио, Райс, Соучек, Форнальс, Бенрахма, Боуэн.

Запасные: Ареола, Диоп, Фредерикс, Зума, Крал, Лансини, Ноубл, Влашич, Ярмоленко.

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