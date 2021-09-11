Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» обыграл «Астон Виллу», Лукаку оформил дубль

«Челси» обыграл «Астон Виллу», Лукаку оформил дубль
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Астон Виллу». «Челси» одержал победу со счётом 3:0.

Счёт матча был открыт на 15-й минуте встречи. Нападающий «аристократов» Ромелу Лукаку забил гол с передачи Матео Ковачича. Этот гол стал первым для бельгийца на «Стэмфорд Бридж».

На 49-й минуте Ковачич удвоил преимущество «Челси». В добавленное ко второму тайму время Лукаку оформил дубль с передачи Сесара Аспиликуэты.

После четырёх туров «Челси» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Астон Вилла» (4) – на 12-м месте.

В пятом туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», а «Астон Вилла» дома примет «Эвертон».

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
11 сентября 2021, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Лукаку – 15'   2:0 Ковачич – 49'   3:0 Лукаку – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021