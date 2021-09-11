«Челси» обыграл «Астон Виллу», Лукаку оформил дубль

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Астон Виллу». «Челси» одержал победу со счётом 3:0.
Счёт матча был открыт на 15-й минуте встречи. Нападающий «аристократов» Ромелу Лукаку забил гол с передачи Матео Ковачича. Этот гол стал первым для бельгийца на «Стэмфорд Бридж».
На 49-й минуте Ковачич удвоил преимущество «Челси». В добавленное ко второму тайму время Лукаку оформил дубль с передачи Сесара Аспиликуэты.
После четырёх туров «Челси» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Астон Вилла» (4) – на 12-м месте.
В пятом туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», а «Астон Вилла» дома примет «Эвертон».
- 11 сентября 2021
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