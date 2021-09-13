«Салернитана» пропустила 11 голов в 3 первых матчах и установила антирекорд с 1995 года

Новичок итальянской Серии А «Салернитана» крупно уступила «Торино» со счётом 0:4 в третьем туре чемпионата Италии.
Всего в трёх первых матчах чемпионата Италии новичок Серии А пропустил 11 мячей, что стало худшим показателем в лиге в трёхочковую эпоху, начиная с сезона-1994/95. Об этом сообщает Opta. Напомним, во втором туре «Салернитана» уступила «Роме» (0:4), а в первом – «Болоньи» (2:3).
В «Салернитане» выступают экс-игроки российских клубов – словацкий защитник Норберт Дьёмбер, игравший за «Терек» (сейчас «Ахмат») и норвежский защитник Стефан Страндберг, игравший за «Краснодар» и «Урал». Также в составе «Салернитаны» выступает французский футболист Франк Рибери.
Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. После окончания сезона «Фиорентина» не стала предлагать французскому футболисту новый контракт.
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