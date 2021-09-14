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Дюков высказался о задаче футбольной сборной России попасть на Олимпийские игры

Дюков высказался о задаче футбольной сборной России попасть на Олимпийские игры
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о задаче футбольной сборной России попасть на Олимпийские игры.

«Последний отбор на Олимпиаду в Токио был в 17-18 годах. Это было давно. Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры — это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает чемпионату мира и Европы. Но нам хотелось бы, чтобы наша команда до 23 лет принимала участие на Олимпиаде. РФС такую задачу ставит, мы будем работать в этом направлении, но отбор на Олимпиаду ещё более сложный, чем на чемпионат мира или Европы. Европейские сборные получают всего четыре путёвки, а у нас 55 ассоциаций», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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