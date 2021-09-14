Роберт Левандовски забил за «Баварию» в 18-м матче подряд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче группового этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной» забил в 18-м матче подряд.

На 56-й минуте матча Левандовски укрепил преимущество гостей в счёте. Мусиала без помех пробил с линии штрафной в штангу, а Левандовски рассчитал отскок мяча, добив его в сетку ворот.

В первом тайме полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер открыл счёт в матче.



Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.