«Кальяри» объявил о назначении Вальтера Маццарри главным тренером

Итальянский «Кальяри» официально объявил, что специалист Вальтер Маццарри стал новым главным тренером команды.

Публикация доступна в официальном «твиттере» «Кальяри».

59-летний итальянец подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.

Предыдущим наставником «Кальяри» был Леонардо Семпличи, руководство клуба отправило его в отставку после трёх туров текущего сезона Серии А. Вместе с ним свои должности покинули ассистент главного тренера Андреа Консуми, тренер Юри Фаббрицци и технические сотрудники Россано Касони и Алессио Рубичини.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 1 очко.

Последним местом работы Маццарри был «Торино», с которым тренер расторг контракт по обоюдному согласию сторон зимой 2020 года.