«ПСЖ» с Месси не смог удержать победу в матче с «Брюгге»
Поделиться
В Брюгге (Бельгия) состоялся матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов. «Брюгге» принимал «ПСЖ». Встреча команд завершилась со счётом 1:1.
Уже на 15-й минуте Андер Эррера открыл счёт, воспользовавшись передачей Килиана Мбаппе. Но развить успех французский клуб не сумел. Более того, на 27-й минуте Ханс Ванакен сравнял счёт, ему ассистировал Эдуард Соболь.
Отметим, что в стартовом составе парижан на этот матч вышел аргентинский форвард Лионель Месси. Этот матч стал для него первым в Лиге чемпионов в составе парижского клуба, но отметиться результативными действиями он не сумел. В концовке встречи он ещё и получил жёлтую карточку.
Во 2-м туре «ПСЖ» будет принимать «Манчестер Сити», а «Брюгге» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг».
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:32
-
23:26
-
23:09
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
21:54
-
21:48
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:35
Партнерский контент