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«ПСЖ» с Месси не смог удержать победу в матче с «Брюгге»

«ПСЖ» с Месси не смог удержать победу в матче с «Брюгге»
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В Брюгге (Бельгия) состоялся матч 1-го тура группы А Лиги чемпионов. «Брюгге» принимал «ПСЖ». Встреча команд завершилась со счётом 1:1.

Уже на 15-й минуте Андер Эррера открыл счёт, воспользовавшись передачей Килиана Мбаппе. Но развить успех французский клуб не сумел. Более того, на 27-й минуте Ханс Ванакен сравнял счёт, ему ассистировал Эдуард Соболь.

Отметим, что в стартовом составе парижан на этот матч вышел аргентинский форвард Лионель Месси. Этот матч стал для него первым в Лиге чемпионов в составе парижского клуба, но отметиться результативными действиями он не сумел. В концовке встречи он ещё и получил жёлтую карточку.

Во 2-м туре «ПСЖ» будет принимать «Манчестер Сити», а «Брюгге» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг».

Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
15 сентября 2021, среда. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Эррера – 15'   1:1 Ванакен – 27'
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