«Запрос о трансфере написал на салфетке». Руни раскрыл детали ухода из «Эвертона» в «МЮ»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни вспомнил детали своего перехода из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году.

«Перед Евро-2004 я знал, что меня рекламируют для продажи в другие клубы, потому что «Эвертону» нужны были деньги. Руководители спрашивали у других клубов: «Не могли бы вы взять Уэйна Руни за £ 30 млн?» Я был убит горем, я любил «Эвертон» и хотел играть за эту команду.

Когда я узнал об этом, то был опустошён. Разумеется, я бы и так покинул «Эвертон» рано или поздно, перешёл бы в другой клуб, чтоб выигрывать трофеи. Но в этот момент я всё равно был опустошён.

Меня подталкивали играть за «Челси», потому что они предлагали больше всего денег, но я сказал: «Вы не диктуйте, куда мне идти — я хочу перейти в «Манчестер Юнайтед».

Для «Эвертона» это были потерянные деньги, но я хотел играть именно в «МЮ». Не хотел ни в Лондон, ни в «Челси». Мне сказали, что я смогу перейти в «Манчестер Юнайтед», если подам запрос на свой трансфер. Я чувствовал себя загнанным в угол, но это футбол.

Поэтому я пошёл в столовую, взял салфетку и написал на ней что-то по типу: «Я, Уэйн Руни, прошу трансфер из футбольного клуба «Эвертон». Вернулся в офис Мойеса, отдал ему салфетку и говорю: «Вот и всё», — приводит слова Руни Manchester Evening News.