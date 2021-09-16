«Запрос о трансфере написал на салфетке». Руни раскрыл детали ухода из «Эвертона» в «МЮ»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни вспомнил детали своего перехода из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году.
«Перед Евро-2004 я знал, что меня рекламируют для продажи в другие клубы, потому что «Эвертону» нужны были деньги. Руководители спрашивали у других клубов: «Не могли бы вы взять Уэйна Руни за £ 30 млн?» Я был убит горем, я любил «Эвертон» и хотел играть за эту команду.
Когда я узнал об этом, то был опустошён. Разумеется, я бы и так покинул «Эвертон» рано или поздно, перешёл бы в другой клуб, чтоб выигрывать трофеи. Но в этот момент я всё равно был опустошён.
Меня подталкивали играть за «Челси», потому что они предлагали больше всего денег, но я сказал: «Вы не диктуйте, куда мне идти — я хочу перейти в «Манчестер Юнайтед».
Для «Эвертона» это были потерянные деньги, но я хотел играть именно в «МЮ». Не хотел ни в Лондон, ни в «Челси». Мне сказали, что я смогу перейти в «Манчестер Юнайтед», если подам запрос на свой трансфер. Я чувствовал себя загнанным в угол, но это футбол.
Поэтому я пошёл в столовую, взял салфетку и написал на ней что-то по типу: «Я, Уэйн Руни, прошу трансфер из футбольного клуба «Эвертон». Вернулся в офис Мойеса, отдал ему салфетку и говорю: «Вот и всё», — приводит слова Руни Manchester Evening News.
- 16 сентября 2021
-
10:38
-
10:27
-
10:19
-
10:15
-
10:07
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:02
-
08:47
-
08:30
-
07:58
-
07:45
-
07:30
-
07:10
-
06:57
-
06:28
-
06:02
-
05:41
-
05:21
-
04:54
-
04:37
-
04:19
-
04:05
-
03:48
-
03:31
-
03:09
-
02:54
-
02:40
-
02:30
-
02:13
-
01:56
-
01:46
-
01:23
-
00:52