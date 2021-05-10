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«Я был ужасен». Уэйн Руни признался, что не любил играть на позиции центрфорварда

«Я был ужасен». Уэйн Руни признался, что не любил играть на позиции центрфорварда
Футбол / Англия 0
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Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне являющийся главным тренером «Дерби Каунти», признался, что ему не нравилось играть на позиции центрфорварда в составе манкунианцев.

«Я провёл два сезона (2008/2009 и 2009/2010) на позиции чистого центрфорварда. Мне это не особо нравилось. Я всегда был футболистом, который любит всё время участвовать в игре. Мне потребовалось семь или восемь лет, чтобы понять, как играть, находясь спиной к воротам. Это самая сложная позиция. За тобой центральные защитники, и ты сам по себе.

Я не получал удовольствия от такой игры, но в те два сезона я забил больше всего. Помню, как однажды уходил с поля после двух голов и говорил: «Я был ужасен. Сегодня я не играл хорошо. Я не так часто коснулся мяча»", — приводит слова Руни BT Sport.

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