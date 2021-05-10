«Я был ужасен». Уэйн Руни признался, что не любил играть на позиции центрфорварда

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне являющийся главным тренером «Дерби Каунти», признался, что ему не нравилось играть на позиции центрфорварда в составе манкунианцев.
«Я провёл два сезона (2008/2009 и 2009/2010) на позиции чистого центрфорварда. Мне это не особо нравилось. Я всегда был футболистом, который любит всё время участвовать в игре. Мне потребовалось семь или восемь лет, чтобы понять, как играть, находясь спиной к воротам. Это самая сложная позиция. За тобой центральные защитники, и ты сам по себе.
Я не получал удовольствия от такой игры, но в те два сезона я забил больше всего. Помню, как однажды уходил с поля после двух голов и говорил: «Я был ужасен. Сегодня я не играл хорошо. Я не так часто коснулся мяча»", — приводит слова Руни BT Sport.
Гол Руни ударом через себя в ворота «Манчестер Сити»
- 10 мая 2021
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