Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзе Кин: не чувствую давления из-за того, что должен заменить в «Ювентусе» Роналду

Мойзе Кин: не чувствую давления из-за того, что должен заменить в «Ювентусе» Роналду
Комментарии

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин признался, что не испытывает давления из-за того, что перешёл в команду после того, как её покинул Криштиану Роналду. Итальянский нападающий заявил, что не думает о необходимости заменить Роналду.

«Я чувствую ответственность лишь за то, что на мне футболка «Ювентуса». Нет никакого давления из-за того, что я должен заменить Роналду. Я просто хочу помочь команде, в которой вырос и пережил хорошие времена.
Мне хочется играть в футбол, нет никакого давления. Вот и всё», — цитирует Кина Football Italia.

Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В новом сезоне Серии А туринцы стартовали неудачно, не сумев одержать ни одной победы за три тура. Сам Роналду после перехода в «МЮ» уже забил три мяча в двух матчах.

Новость по теме
Женщина-стюард: увидев над собой Криштиану Роналду, сказала: «Боже, я умерла?»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021