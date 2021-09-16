Мойзе Кин: не чувствую давления из-за того, что должен заменить в «Ювентусе» Роналду

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин признался, что не испытывает давления из-за того, что перешёл в команду после того, как её покинул Криштиану Роналду. Итальянский нападающий заявил, что не думает о необходимости заменить Роналду.
«Я чувствую ответственность лишь за то, что на мне футболка «Ювентуса». Нет никакого давления из-за того, что я должен заменить Роналду. Я просто хочу помочь команде, в которой вырос и пережил хорошие времена.
Мне хочется играть в футбол, нет никакого давления. Вот и всё», — цитирует Кина Football Italia.
Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В новом сезоне Серии А туринцы стартовали неудачно, не сумев одержать ни одной победы за три тура. Сам Роналду после перехода в «МЮ» уже забил три мяча в двух матчах.
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