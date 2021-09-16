Женщина-стюард: увидев над собой Криштиану Роналду, сказала: «Боже, я умерла?»

Женщина-стюард, в которую попал мячом португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2), рассказала, каким ей запомнился этот момент. Удар получился таким сильным, что женщина упала и ей потребовалась помощь коллег. Криштиану тоже подошёл к пострадавшей и начал общаться с ней. Женщина-стюард серьёзных травм не получила. Роналду после матча подарил ей свою футболку.
«Это был очень сильный удар. Я упала. Затем я увидела над собой Роналду и сказала: «Боже, я умерла?» Роналду ответил: «Нет, нет. Извините меня! Что случилось? Вы в порядке?» Мне было очень больно, но когда я увидела Криштиану, головную боль как рукой сняло», — цитирует женщину-стюарда Daily Star со ссылкой на канал Blick.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
- 16 сентября 2021
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