Женщина-стюард: увидев над собой Криштиану Роналду, сказала: «Боже, я умерла?»

Женщина-стюард, в которую попал мячом португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2), рассказала, каким ей запомнился этот момент. Удар получился таким сильным, что женщина упала и ей потребовалась помощь коллег. Криштиану тоже подошёл к пострадавшей и начал общаться с ней. Женщина-стюард серьёзных травм не получила. Роналду после матча подарил ей свою футболку.

«Это был очень сильный удар. Я упала. Затем я увидела над собой Роналду и сказала: «Боже, я умерла?» Роналду ответил: «Нет, нет. Извините меня! Что случилось? Вы в порядке?» Мне было очень больно, но когда я увидела Криштиану, головную боль как рукой сняло», — цитирует женщину-стюарда Daily Star со ссылкой на канал Blick.

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»