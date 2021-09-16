Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Штурм» в Лиге Европы

В группе B Лиги Европы состоялся матч 1-го тура. «Монако» принимал австрийский «Штурм».

Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Матч завершился победой хозяев с минимальным счётом — 1:0.

Единственный мяч на 66-й минуте забил Крепин Дьятта, ему ассистировал российский полузащитник монегасков Александр Головин. Россиянин вышел в этой встрече на замену на 46-й минуте.

«Монако» после 1-го тура занимает 1-е место в турнирной таблице группы B. «Штурм», потерпев поражение, оказался на 4-м месте. Во 2-м туре «Монако» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» в Испанию, а «Штурм» будет принимать «ПСВ».

Напомним, что «Монако» не смог пробиться в Лигу чемпионов. В квалификации турнира монегаски уступили донецкому «Шахтёру», пропустив решающий мяч в дополнительное время.