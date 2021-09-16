Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Штурм» в Лиге Европы

В группе B Лиги Европы состоялся матч 1-го тура. «Монако» принимал австрийский «Штурм».
Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Матч завершился победой хозяев с минимальным счётом — 1:0.
Единственный мяч на 66-й минуте забил Крепин Дьятта, ему ассистировал российский полузащитник монегасков Александр Головин. Россиянин вышел в этой встрече на замену на 46-й минуте.
«Монако» после 1-го тура занимает 1-е место в турнирной таблице группы B. «Штурм», потерпев поражение, оказался на 4-м месте. Во 2-м туре «Монако» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» в Испанию, а «Штурм» будет принимать «ПСВ».
Напомним, что «Монако» не смог пробиться в Лигу чемпионов. В квалификации турнира монегаски уступили донецкому «Шахтёру», пропустив решающий мяч в дополнительное время.
- 17 сентября 2021
-
00:17
-
00:08
- 16 сентября 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
22:56
-
22:55
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:25
-
22:24
-
22:13
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:46
-
21:40
-
21:39
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:21
-
21:21
-
21:04
-
20:20
-
20:20
-
19:53