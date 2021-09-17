Тренера «Алании» Гогниева дисквалифицировали на 5 матчей за матерные оскорбления

КДК РФС вынес ряд решений по матчу ФНЛ «Волгарь» — «Алания» (1:1), который состоялся 15 сентября. Одним из них стала дисквалификация главного тренера «Алании» Спартака Гогниева на 5 матчей, а также специалист был оштрафован на 100 тыс. рублей «за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, соперников и иных лиц, выразившееся в использовании ненормативной лексики».

«За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и оскорбительное поведение в отношении соперников и иных лиц, выразившееся в использовании ненормативной лексики — дисквалифицировать главного тренера ФК «Алания Владикавказ» Гогниева С.А. на 5 матчей первого дивизиона и оштрафовать его на 100 000 рублей.

За оскорбительное поведение, выразившееся в использовании ненормативной лексики и оскорбительного жеста в адрес соперника — дисквалифицировать футболиста ФК «Алания Владикавказ» Кочиева Х.Ф. на 4 матча первого дивизиона.

За оскорбительное поведение, выразившееся в использовании ненормативной лексики в отношении Официальных лиц матча и угрозу причинения вреда Официальным лицам матча — дисквалифицировать тренера вратарей ФК «Алания Владикавказ» Фролкина М.И. на 4 матча первого дивизиона и оштрафовать его на 100 000 рублей», — приводит текст решения официальный сайт РФС.