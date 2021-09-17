Башкиров: хотел доехать в Санкт-Петербург из Польши на велосипеде, но его украли

Российский полузащитник польского клуба «Заглембе» Евгений Башкиров рассказал о жизни в Европе и несостоявшейся попытке приехать в Россию на велосипеде. Ранее в одном из интервью футболист сказал, что хотел доехать из Польши в Санкт-Петербург на велосипеде.
«Да, я хотел это осуществить. Но, если честно, у меня украли велосипед, а сейчас на это серьёзное мероприятие мне трудно найти время.
Где комфортнее жить, в России или Польше? Довольно сложный вопрос. Знаете, мне нравится дома. Мне везде хорошо, когда рядом со мной родные люди или я с ними. Самое важное для меня — играть в футбол и развиваться.
Я жил в различных городах России, и, как мне кажется, комфортное ощущение и радость не определяются конкретной локацией. Возможности есть везде, но и бывают сбивчивые ситуации, например, ковид: закрытые границы, ограничения, сложно видеться с семьёй. Польша и Россия в плане ментальности намного ближе, чем вы представляете. Поведение людей, быт и заведённые порядки очень схожи с Россией. Не могу назвать никакие плюсы и минусы», — приводит слова Башкирова «РБ Спорт».
- 17 сентября 2021
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